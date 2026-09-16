2.000 Τούρκοι κομάντος απέναντι από τη Σάμο - Η κίνηση που παρακολουθεί η Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

2.000 Τούρκοι κομάντος απέναντι από τη Σάμο - Η κίνηση που παρακολουθεί η Αθήνα

Η 51η Ταξιαρχία Καταδρομών έχει πλέον εγκατασταθεί στα Σώκια του Αϊδινίου, απέναντι από τη Σάμο. Η μετακίνηση επιβεβαιώνεται από τουρκικές πηγές, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο η δύναμη της μονάδας όσο και το πρόσωπο που ανέλαβε τη διοίκησή της.

2.000 Τούρκοι κομάντος απέναντι από τη Σάμο - Η κίνηση που παρακολουθεί η Αθήνα

Μία σημαντική αναδιάταξη των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στα παράλια του Αιγαίου βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, με την 51η Ταξιαρχία Καταδρομών του τουρκικού στρατού να έχει εγκατασταθεί στα Σώκια της επαρχίας Αϊδινίου, στην ευρύτερη περιοχή απέναντι από τη Σάμο.

Η πληροφορία δεν στηρίζεται μόνο σε ελληνικά δημοσιεύματα. Η παρουσία της μονάδας στα Σώκια καταγράφεται ήδη σε τουρκικές πηγές, ενώ στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 30ής Αυγούστου η 51η Ταξιαρχία συμμετείχε επισήμως στις τοπικές τελετές με επικεφαλής τον νέο διοικητή της, ταξίαρχο Γιασάρ Καράογλου.



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