Άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κίσσαμο: 47χρονος ξυλοκόπησε την 73χρονη μητέρα του
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Κίσσαμος Ενδοοικογενειακή βία Κρήτη

Άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κίσσαμο: 47χρονος ξυλοκόπησε την 73χρονη μητέρα του

Ο άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς μετά από καταγγελία για το βίαιο επεισόδιο

Άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κίσσαμο: 47χρονος ξυλοκόπησε την 73χρονη μητέρα του
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Ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη χθες σε περιοχή της Κισσάμου μετά από καταγγελία για βίαιο επεισόδιο με θύμα την 73χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το ενδοικογενειακό επεισόδιο έλαβε χώρα μέσα σε σπίτι στη Γραμβούσα Κισσάμου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές τραυματίζοντάς την, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα αρμοδίως.
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