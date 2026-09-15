Συνεχίζει να καίει εδώ και δύο εβδομάδες η φωτιά στην Κόνιτσα, μάχη με νέες αναζωπυρώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κόνιτσα

Συνεχίζει να καίει εδώ και δύο εβδομάδες η φωτιά στην Κόνιτσα, μάχη με νέες αναζωπυρώσεις

Για 16η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεσή της - Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περισσότερα από 8.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη

Συνεχίζει να καίει εδώ και δύο εβδομάδες η φωτιά στην Κόνιτσα, μάχη με νέες αναζωπυρώσεις
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Nέα αναζωπύρωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14/9 στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στις 31 Αυγούστου στην Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα και εξακολουθεί να καίει στην περιοχή.

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου, με το μέτωπο να έχει κατέβει κατά πληροφορίες μέσα στη χαράδρα του Αώου, καίγοντας πυκνή βλάστηση στις απότομες πλαγιές πάνω από το ποτάμι.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, πυκνοί καπνοί κάλυψαν τη χαράδρα, ενώ με το που έπεσε το σκοτάδι οι εστίες της φωτιάς έγιναν ορατές από μεγάλες αποστάσεις, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους στην Κόνιτσα και τις αρχές.

Στο πεδίο επιχειρούν 150 πυροσβέστες  με 48 οχήματα. 

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου, έπειτα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, και συνέχισε να καίει ακόμη και μετά τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περισσότερα από 8.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη.

Το δύσβατο έδαφος, οι χαράδρες και η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης των επίγειων δυνάμεων εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό των ενεργών μετώπων και στην αποφυγή νέων αναζωπυρώσεων
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