Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο
ΕΛΛΑΔΑ
Ανάβυσσος Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» Πισίνα

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία - Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο
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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένα 4χρονο αγόρι από την Αυστραλία, το οποίο μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από από περιστατικό που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, σημειώθηκε το περιστατικό.

11 ΣΧΟΛΙΑ

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