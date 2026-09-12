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Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο
Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο
Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία - Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένα 4χρονο αγόρι από την Αυστραλία, το οποίο μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από από περιστατικό που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στην Ανάβυσσο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, σημειώθηκε το περιστατικό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, σημειώθηκε το περιστατικό.
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