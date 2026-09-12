Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Χρήστος Καραδήμας
ΕΛΛΑΔΑ
Ελληνικό Μετρό Χρήστος Καραδήμας Παραίτηση

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Χρήστος Καραδήμας

Οι υπουργοί Μεταφορών Χρ. Δήμας και Οικονομικών Κυρ. Πιερρακάκης τον ευχαρίστησαν για την συνεργασία - Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Καραδήμας οδεύει προς διευθυντική θέση στην Ολυμπία Οδό Α.Ε.

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Χρήστος Καραδήμας
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Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» υπέβαλε ο Χρήστος Καραδήμας, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Καραδήμας οδεύει προς διευθυντική θέση στην Ολυμπία Οδό Α.Ε. 

Η παραίτηση του κ. Καραδήμα από την Ελληνικό Μετρό έγινε δεκτή στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας την Παρασκευή από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον κ. Καραδήμα για την προσφορά του και τη συνεργασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταβατικός πρόεδρος αναλαμβάνει ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος, οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία σε θέματα αγοράς εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης και δημόσιων πολιτικών. Ο κ. Χρυσανθόπουλος διαθέτει επίσης διοικητική εμπειρία σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα και μέχρι πρότινος ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΕΠ.
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