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Παράνομο καζίνο εντοπίστηκε στην Αθήνα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Παράνομο καζίνο εντοπίστηκε στην Αθήνα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παράνομη λειτουργία ως χώρος διεξαγωγής παράνομων παιγνίων
Με βιτρίνα ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργούσε το παράνομο καζίνο στην Αθήνα. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων) εντόπισαν τον χώρο, στον οποίο παίζονταν παράνομα παιχνίδια.
Τη στιγμή της επιχείρησης στον χώρο βρίσκονταν 3 αλλοδαποί παίκτες, οι οποίοι συνελήφθησαν.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και του υπεύθυνου λειτουργίας, ο οποίος επίσης συνελήφθη.
Από τον έλεγχο που έγινε εντοπίστηκε πλήρες σύστημα καταγραφής με πολλές κάμερες, χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική άδεια για την «παρακολούθηση» του χώρου.
Στο πλαίσιο των ερευνών συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-3- κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή οι οποίες αποτελούσαν κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server),
-18- κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή,
-20- οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή,
-15- πληκτρολόγια ηλεκτρονικού υπολογιστή,
-21- ποντίκια ηλεκτρονικού υπολογιστή,
Τη στιγμή της επιχείρησης στον χώρο βρίσκονταν 3 αλλοδαποί παίκτες, οι οποίοι συνελήφθησαν.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και του υπεύθυνου λειτουργίας, ο οποίος επίσης συνελήφθη.
Από τον έλεγχο που έγινε εντοπίστηκε πλήρες σύστημα καταγραφής με πολλές κάμερες, χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική άδεια για την «παρακολούθηση» του χώρου.
Στο πλαίσιο των ερευνών συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-3- κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή οι οποίες αποτελούσαν κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server),
-18- κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή,
-20- οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή,
-15- πληκτρολόγια ηλεκτρονικού υπολογιστή,
-21- ποντίκια ηλεκτρονικού υπολογιστή,
-2- οθόνες,
-3- κάμερες και
-885- ευρώ.
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω κατάστημα έχει απασχολήσει στο παρελθόν σε υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, όπου οι εκμεταλλευτές αυτού είχαν σκοπό την διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, καθώς και την εξαπάτηση των θαμώνων που συμμετείχαν σε αυτά.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
-3- κάμερες και
-885- ευρώ.
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω κατάστημα έχει απασχολήσει στο παρελθόν σε υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, όπου οι εκμεταλλευτές αυτού είχαν σκοπό την διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, καθώς και την εξαπάτηση των θαμώνων που συμμετείχαν σε αυτά.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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