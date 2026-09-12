Παράνομο καζίνο εντοπίστηκε στην Αθήνα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Με βιτρίνα ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργούσε το παράνομο καζίνο στην Αθήνα.(Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων) εντόπισαν τον χώρο, στον οποίο παίζονταν παράνομα παιχνίδια.Τη στιγμή της επιχείρησης στον χώρο βρίσκονταν 3 αλλοδαποί παίκτες, οι οποίοι συνελήφθησαν.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και του υπεύθυνου λειτουργίας, ο οποίος επίσης συνελήφθη.Από τον έλεγχο που έγινε εντοπίστηκε πλήρες σύστημα καταγραφής με πολλές κάμερες, χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική άδεια για την «παρακολούθηση» του χώρου.Στο πλαίσιο των ερευνών συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:-3- κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή οι οποίες αποτελούσαν κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server),-18- κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή,-20- οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή,-15- πληκτρολόγια ηλεκτρονικού υπολογιστή,-21- ποντίκια ηλεκτρονικού υπολογιστή,