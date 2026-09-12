Συνελήφθη 78χρονος που αυνανίστηκε μπροστά σε νεαρές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
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Συνελήφθη 78χρονος που αυνανίστηκε μπροστά σε νεαρές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Το περιστατικό έγινε στις 04:20 στη συμβολή των οδών Εγνατία και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης

Συνελήφθη 78χρονος που αυνανίστηκε μπροστά σε νεαρές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
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Με χειροπέδες κατέληξε 78χρονος που αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά σε παρέα νεαρών γυναικών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 04:00, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ξεκίνησε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά σε παρέα 22χρονων γυναικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
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