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Συνελήφθη 78χρονος που αυνανίστηκε μπροστά σε νεαρές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Συνελήφθη 78χρονος που αυνανίστηκε μπροστά σε νεαρές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Το περιστατικό έγινε στις 04:20 στη συμβολή των οδών Εγνατία και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης
Με χειροπέδες κατέληξε 78χρονος που αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά σε παρέα νεαρών γυναικών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 04:00, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ξεκίνησε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά σε παρέα 22χρονων γυναικών.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 04:00, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ξεκίνησε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά σε παρέα 22χρονων γυναικών.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
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