Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη σε βάρος 8 ατόμων για επίθεση σε πρώην πρόεδρο ομάδας τον Ιούλιο του 2024

Eξιχνιάστηκε από τηνΒορείου Ελλάδος, επίθεση που έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην προέδρου αθλητικής ομάδας σε περιοχή τηςΓια την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ταξί, στο οποίο είχε επιβιβαστεί.Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, το απόγευμα της 22ας Ιουλίου του 2024, μετά την ολοκλήρωση συνάντησης που είχε πραγματοποιήσει σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης ο πρώην πρόεδρος αθλητικής ομάδας, κατευθύνθηκε προς σημείο επιβίβασης σε ταξί.Κατά την επιβίβασή του, τον προσέγγισαν αρχικά 2-3 άτομα, ενώ στη συνέχεια στο σημείο συγκεντρώθηκε ομάδα περίπου 25 έως 30 οπαδών αθλητικής ομάδας, οι οποίοι του επιτέθηκαν φραστικά και επιχείρησαν να εμποδίσουν την αναχώρησή του, ενώ παράλληλα προκάλεσαν φθορές στο ταξί, ιδιοκτησίας της οδηγού, σπάζοντας το μπροστινό παραμπρίζ χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.Από την έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας κατά την οποία αξιοποιήθηκαν πληροφορίες, εξετάστηκε το συλλεχθέν βιντεοληπτικό υλικό και λήφθηκαν καταθέσεις των παθόντων, διακριβώθηκε η εμπλοκή των 8 ατόμων στην επίθεση.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- διατάραξη κοινής ειρήνης με σαφή αθλητική αναφορά, παράνομη βία από κοινού με σαφή αθλητική αναφορά, απειλή με σαφή αθλητική αναφορά και φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού με σαφή αθλητική αναφορά, καθώς και για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και, κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των ανωτέρω 8 ατόμων.Συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των λοιπών εμπλεκομένων.