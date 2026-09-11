Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Φλόκα Αχαΐας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Φλόκα Αχαΐας
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που είχε εκδηλωθεί τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φλόκα, του δήμου Δυτικής Αχαΐας.
Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις πυρόσβεσης, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.
Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις πυρόσβεσης, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.
UPD:
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