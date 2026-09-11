Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Φλόκα Αχαΐας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αχαΐα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Φλόκα Αχαΐας

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Φλόκα Αχαΐας
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που είχε εκδηλωθεί τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φλόκα, του δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις πυρόσβεσης, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.
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