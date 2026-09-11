Χαρδαλιάς: Επενδύουμε 71,3 εκατ. ευρώ για 30 νέα σχολεία από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 3,45 εκατ. ευρώ, ενώ το νέο τριώροφο κτήριο έχει χωρητικότητα 250 μαθητών.Επιπροσθέτως, επισκευάστηκαν χώροι της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ( κουφώματα τοίχοι, χώροι υγιεινής δαπέδα, βαφές), ενώ στον αύλειο χώρο τοποθετήθηκαν ράμπες για ΑμεΑ, κερκίδες και γήπεδο καλαθοσφαίρισης, βρύσες, φυτεύσεις και καθιστικά.- Στο Ίλιον, η Περιφέρεια χρηματοδότησε με 1,24 εκατ. ευρώ την ανέγερση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου, δυναμικότητας 125 μαθητών και μαθητριών. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτήριο συνολικού εμβαδού 1.127 τ.μ., με έξι αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ξένων γλωσσών, εργαστήρια, ιατρείο-αναρρωτήριο, χώρους υγιεινής, γραφεία διοίκησης και καθηγητών και άλλους βοηθητικούς χώρους.- Τέλος, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής, στεγάνωσης και αποκατάστασης φθορών, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται σε εισροή υγρασίας. Το σχολείο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ η Περιφέρεια χρηματοδότησε τις εργασίες με 374.000 ευρώ.Με εντολή του περιφερειάρχη Αττικής, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εντείνει τους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία, δίνοντας έμφαση στην κατάσταση των οχημάτων, την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, καθώς και στην άμεση αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης, κατά την οποία διαπιστώνονται παραβάσεις ή ελλείψεις.Παράλληλα, τα κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πυκνώσει τους υγειονομικούς ελέγχους σε κυλικεία, καντίνες και εστιατόρια σχολείων, καθώς και σε καταστήματα πώλησης τροφίμων που βρίσκονται πλησίον σχολικών μονάδων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των προβλεπόμενων όρων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων από πλευράς των επιχειρήσεων.