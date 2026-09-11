Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραγκουλαίικα, του Δήμου Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία.
Πάντως, στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά.
Πάντως, στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα