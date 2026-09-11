Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Άγριο ξύλο μεταξύ ανήλικων μαθητριών στα Χανιά, δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο μεταξύ ανήλικων μαθητριών στα Χανιά, δείτε βίντεο
Ένα κορίτσι σωριάζεται στο έδαφος, ενώ άλλες μαθήτριες την βαράνε με μπουνιές και κλωτσιές χωρίς έλεος - Γύρω τους υπάρχουν πολλά άτομα που δεν κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν το περιστατικό παρά μόνο βιντεοσκοπούν
Ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) στα Χανιά ανάμεσα σε ανήλικες μαθήτριες.
Σε βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr φαίνονται κορίτσια να βρίζονται χυδαία και στη συνέχεια να ξυλοκοπούνται άγρια. Κάποια στιγμή ένα κορίτσι σωριάζεται στο έδαφος αφού τις τράβαγαν τα μαλλιά. Τότε άλλες μαθήτριες την βαράνε με μπουνιές και κλωτσιές χωρίς έλεος.
Το συγκλονιστικό είναι πως όλο το περιστατικό συμβαίνει παρουσία πολλών άλλων παιδιών, τα οποία, ωστόσο, αντί να διαχωρίσουν τα κορίτσια και να δώσουν ένα τέλος, στέκονται άπραγα και βιντεοσκοπούν. Μετά από λίγο ηρεμούν κάπως τα πνεύματα και σταματάει η συμπλοκή.
Δείτε το βίντεο με το άγριο ξύλο ΕΔΩ.
Σε βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr φαίνονται κορίτσια να βρίζονται χυδαία και στη συνέχεια να ξυλοκοπούνται άγρια. Κάποια στιγμή ένα κορίτσι σωριάζεται στο έδαφος αφού τις τράβαγαν τα μαλλιά. Τότε άλλες μαθήτριες την βαράνε με μπουνιές και κλωτσιές χωρίς έλεος.
Το συγκλονιστικό είναι πως όλο το περιστατικό συμβαίνει παρουσία πολλών άλλων παιδιών, τα οποία, ωστόσο, αντί να διαχωρίσουν τα κορίτσια και να δώσουν ένα τέλος, στέκονται άπραγα και βιντεοσκοπούν. Μετά από λίγο ηρεμούν κάπως τα πνεύματα και σταματάει η συμπλοκή.
Δείτε το βίντεο με το άγριο ξύλο ΕΔΩ.
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