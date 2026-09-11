Πάνω από 2.000 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία από την Τροχαία σε μία ημέρα, περισσότερες από 400 οι παραβάσεις

2 για φθαρμένα ελαστικά,1 για έλλειψη φαρμακείου,1 για μη αναγραφή των ορίων ταχύτητας,1 για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης,1 για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας,37 λοιπές παραβάσεις.Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών από και προς τα σχολεία.Παράλληλα με τους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία, αστυνομικοί σε όλη τη χώρα βρέθηκαν έξω από σχολικά συγκροτήματα, όπου προσέρχονταν γονείς και μαθητές για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού.Στο πλαίσιο της δράσης, διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων.Η πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών κατά τις καθημερινές διαδρομές τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.