Πάνω από 2.000 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία από την Τροχαία σε μία ημέρα, περισσότερες από 400 οι παραβάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Σχολικά λεωφορεία Τροχαία

Πάνω από 2.000 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία από την Τροχαία σε μία ημέρα, περισσότερες από 400 οι παραβάσεις

Στο μικροσκόπιο τα σχολικά με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς – Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν τον ταχογράφο

Πάνω από 2.000 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία από την Τροχαία σε μία ημέρα, περισσότερες από 400 οι παραβάσεις
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Στοχευμένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ολόκληρη τη χώρα, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Συνολικά, οι αστυνομικές υπηρεσίες προχώρησαν στον έλεγχο 2.263 σχολικών λεωφορείων, ενώ διαπιστώθηκαν και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις, στο πλαίσιο των ελέγχων που είχαν ως στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των μαθητών κατά τις μετακινήσεις τους.

Στοχευμένοι έλεγχοι σχολικών λεωφορείων, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς


Από το σύνολο των παραβάσεων, η συντριπτική πλειονότητα αφορούσε ζητήματα σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία του ταχογράφου.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν:

328 παραβάσεις για ταχογράφο,
58 για μη τήρηση του ωραρίου εργασίας,
Κλείσιμο
10 για παραβίαση του ορίου ταχύτητας,
9 για έλλειψη πυροσβεστήρα,
7 για μη χρήση ζωνών ασφαλείας,
2 για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου,
2 για φθαρμένα ελαστικά,
1 για έλλειψη φαρμακείου,
1 για μη αναγραφή των ορίων ταχύτητας,
1 για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης,
1 για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας,
37 λοιπές παραβάσεις.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών από και προς τα σχολεία.

Παράλληλα με τους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία, αστυνομικοί σε όλη τη χώρα βρέθηκαν έξω από σχολικά συγκροτήματα, όπου προσέρχονταν γονείς και μαθητές για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού.

Στο πλαίσιο της δράσης, διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων.

Η πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών κατά τις καθημερινές διαδρομές τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Πάνω από 2.000 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία από την Τροχαία σε μία ημέρα, περισσότερες από 400 οι παραβάσεις
Πάνω από 2.000 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία από την Τροχαία σε μία ημέρα, περισσότερες από 400 οι παραβάσεις
3 ΣΧΟΛΙΑ

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