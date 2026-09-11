O Άρης Μουγκοπέτρος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με το κλαρίνο του στο protothema

Ο μουσικός αφήνει πίσω του τη δοκιμασία του ακρωτηριασμού, αφού παίζει και πάλι, έστω και με δύο δάκτυλα - Τι λέει για την πίεση που δέχονται οι καλλιτέχνες, τις εξαρτήσεις, τη σχέση του με το αλκοόλ αλλά και την πρόσφατη σύλληψή του να οδηγεί μεθυσμένος