Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
O Άρης Μουγκοπέτρος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με το κλαρίνο του στο protothema
O Άρης Μουγκοπέτρος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με το κλαρίνο του στο protothema
Ο μουσικός αφήνει πίσω του τη δοκιμασία του ακρωτηριασμού, αφού παίζει και πάλι, έστω και με δύο δάκτυλα - Τι λέει για την πίεση που δέχονται οι καλλιτέχνες, τις εξαρτήσεις, τη σχέση του με το αλκοόλ αλλά και την πρόσφατη σύλληψή του να οδηγεί μεθυσμένος
Με μια διασκευή του «Λείπει πάλι ο Θεός» σε κλαρίνο, αποχαιρετά ο Άρης Μουγκοπέτρος τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο μουσικός, που ακρωτηριάσθηκε στα δάκτυλα από την κροτίδα που έσκασε στα χέρια του, παίζει και πάλι μουσική, χάρη σε μια ειδική μετατροπή του κλαρίνου του. Μιλώντας στον Αντώνη Σρόιτερ και το protothema.gr, περιγράφει τον αγώνα του να μάθει να παίζει και πάλι από την αρχή, αλλά και την επιστροφή του στις συναυλίες και τα πανηγύρια εφέτος το καλοκαίρι.
Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Άρης Μουγκοπέτρος μιλάει για την πίεση που δέχονται οι καλλιτέχνες, η οποία πολλές φορές τους οδηγεί σε καταχρήσεις. Μιλώντας για εξαρτήσεις, λέει ότι δεν ενεπλάκη ποτέ με ναρκωτικές ουσίες, πέρασε όμως περιόδους, όπου χρειαζόταν το αλκοόλ ώστε να αποκτήσει τη διάθεση να ανέβει στην πίστα.
Το ποτό, πρόσθεσε πρόσφατα μια νέα περιπέτεια στη ζωή του, αφού συνελήφθη να οδηγεί πάνω από το όριο. Περιγράφει τι ακριβώς συνέβη στο μπλόκο, αλλά και την κατάληξη του ελέγχου, που τον άφησε χωρίς δίπλωμα για οκτώ μήνες.
Μιλώντας για τα πανηγύρια, που έγιναν και πάλι μόδα για τη νεολαία, λέει ότι αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακό. Αντί για παραδοσιακά τραγούδια, οι νέοι στα πανηγύρια ζητούν ακόμη και... τραπ. Έτσι, ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν θα έλεγε όχι σε συνεργασία με τράπερ, ενώ ήδη ετοιμάζει... house κομμάτι με το κλαρίνο του.
Μιλώντας για την υγεία του, περιγράφει τις δυσκολίες της καθημερινότητας λόγω του ακρωτηριασμού, αλλά και της σχεδόν χαμένης όρασης, στο ένα μάτι. Το δικαστικό κομμάτι του τραυματισμού του έχει κλείσει, καθώς επέλεξε να αποσύρει τις μηνύσεις σε βάρος του πρώην φίλου του, που του έδωσε την κροτίδα. Όπως λέει όμως, αυτός ο άνθρωπος έχει σβήσει για τον ίδιο, αφού ακόμη και τώρα δεν του έχει ζητήσει ούτε μία φορά συγγνώμη...
Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Άρης Μουγκοπέτρος μιλάει για την πίεση που δέχονται οι καλλιτέχνες, η οποία πολλές φορές τους οδηγεί σε καταχρήσεις. Μιλώντας για εξαρτήσεις, λέει ότι δεν ενεπλάκη ποτέ με ναρκωτικές ουσίες, πέρασε όμως περιόδους, όπου χρειαζόταν το αλκοόλ ώστε να αποκτήσει τη διάθεση να ανέβει στην πίστα.
Το ποτό, πρόσθεσε πρόσφατα μια νέα περιπέτεια στη ζωή του, αφού συνελήφθη να οδηγεί πάνω από το όριο. Περιγράφει τι ακριβώς συνέβη στο μπλόκο, αλλά και την κατάληξη του ελέγχου, που τον άφησε χωρίς δίπλωμα για οκτώ μήνες.
Μιλώντας για τα πανηγύρια, που έγιναν και πάλι μόδα για τη νεολαία, λέει ότι αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακό. Αντί για παραδοσιακά τραγούδια, οι νέοι στα πανηγύρια ζητούν ακόμη και... τραπ. Έτσι, ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν θα έλεγε όχι σε συνεργασία με τράπερ, ενώ ήδη ετοιμάζει... house κομμάτι με το κλαρίνο του.
Μιλώντας για την υγεία του, περιγράφει τις δυσκολίες της καθημερινότητας λόγω του ακρωτηριασμού, αλλά και της σχεδόν χαμένης όρασης, στο ένα μάτι. Το δικαστικό κομμάτι του τραυματισμού του έχει κλείσει, καθώς επέλεξε να αποσύρει τις μηνύσεις σε βάρος του πρώην φίλου του, που του έδωσε την κροτίδα. Όπως λέει όμως, αυτός ο άνθρωπος έχει σβήσει για τον ίδιο, αφού ακόμη και τώρα δεν του έχει ζητήσει ούτε μία φορά συγγνώμη...
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