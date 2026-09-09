Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
ΑΣΕΠ: Aπό την Πέμπτη 10/9 η υποβολή δικαιολογητικών για την προκήρυξη 6Κ/2026
ΑΣΕΠ: Aπό την Πέμπτη 10/9 η υποβολή δικαιολογητικών για την προκήρυξη 6Κ/2026
Το ΑΣΕΠ καλεί τους επιτυχόντες της προκήρυξης 6Κ/2026 για 315 θέσεις ΠΕ και ΤΕ να υποβάλουν ηλεκτρονικά δικαιολογητικά από 10/9 έως 23/9 - Όσοι δεν τα στείλουν έγκαιρα, θα αποκλειστούν από τη διαδικασία
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους της προκήρυξης 6Κ/2026 για 315 θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ σε δημόσιες υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, οι οποίοι ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, εξέδωσε το ΑΣΕΠ.
Η υποβολή των δικαιολογητικών, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων, γίνεται ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00 έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.
Οι πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Όσοι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτούς δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.
Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψηφίους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.
Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.
Η υποβολή των δικαιολογητικών, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων, γίνεται ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00 έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.
Οι πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Όσοι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτούς δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.
Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψηφίους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.
Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.
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