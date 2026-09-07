Μυτιληναίος στο Bloomberg: Κρίσιμη η κατάσταση στην αγορά LNG – Το πλεονέκτημα στο γάλλιο και το μήνυμα προς την ΕΕ

«Η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση είτε στη Μέση Ανατολή είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας» - Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το κόστος παραγωγής της METLEN για το γάλλιο