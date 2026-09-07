Δύο επιθέσεις από Ρομά σε στέγη φροντίδας γερόντων στη Θήβα, πέταξαν πέτρες και έσπασαν τζάμια
ΕΛΛΑΔΑ
Θήβα Επιθέσεις Ρομά

Δύο επιθέσεις από Ρομά σε στέγη φροντίδας γερόντων στη Θήβα, πέταξαν πέτρες και έσπασαν τζάμια

Η Ενοριακή Στέγη Γερόντων «Αγιος Αθανάσιος ο Μέγας» βρίσκεται στη συνοικία Πυρί της Θήβας

Δύο επιθέσεις από Ρομά σε στέγη φροντίδας γερόντων στη Θήβα, πέταξαν πέτρες και έσπασαν τζάμια
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Στόχων δύο διαδοχικών επιθέσεων με διαφορά λίγων ημερών έγινε η Ενοριακή Στέγη Γερόντων «Αγιος Αθανάσιος ο Μέγας», στη συνοικία Πυρί της Θήβας.

Πρόκειται για Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος και του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πυρίου, προσφέροντας φροντίδα και φιλοξενία σε ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Radiothiva.gr, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ομάδα νεαρών Ρομά φέρεται να πέταξε πέτρες προς το κτίριο, από την πλευρά όπου βρίσκονται οι σιδηροδρομικές γραμμές. Από τις πέτρες χτυπήθηκε και ράγισε τζάμι παραθύρου δωματίου της Στέγης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την Κυριακή, σημειώθηκε νέα επίθεση με πέτρες προς το ίδιο σημείο του κτιρίου. Αυτή τη φορά το ήδη ραγισμένο τζάμι έσπασε

Για και τις δύο επιθέσεις έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία πραγματοποιεί έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.
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