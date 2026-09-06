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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και νησιά – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και νησιά – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή
Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες
Αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Αττική, μαζί με πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και σημαντικό αριθμό νησιωτικών περιοχών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πύρινων μετώπων.
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται ειδικότερα για:
Αττική, Εύβοια, Βοιωτία και Μαγνησία
Αργολίδα και Κορινθία
Αιτωλοακαρνανία
Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία
Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και Κιλκίς
Καβάλα, Ροδόπη και Έβρο
Κρήτη
Νησιά Ιονίου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
Περιοχές της Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Σερρών, Αχαΐας και Ηλείας
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών αυξημένου κινδύνου, προκειμένου να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και να μπορούν να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Στις ενέργειες που εγκυμονούν κινδύνους περιλαμβάνονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, όπως τροχοί και συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, αλλά και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων.
Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω του αριθμού 199.
Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας για τις δασικές πυρκαγιές παρέχονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Αττική, μαζί με πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και σημαντικό αριθμό νησιωτικών περιοχών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πύρινων μετώπων.
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται ειδικότερα για:
Αττική, Εύβοια, Βοιωτία και Μαγνησία
Αργολίδα και Κορινθία
Αιτωλοακαρνανία
Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία
Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και Κιλκίς
Καβάλα, Ροδόπη και Έβρο
Κρήτη
Νησιά Ιονίου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
Περιοχές της Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Σερρών, Αχαΐας και Ηλείας
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών αυξημένου κινδύνου, προκειμένου να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και να μπορούν να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Έκκληση για προσοχή στους πολίτεςΠαράλληλα, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.
Στις ενέργειες που εγκυμονούν κινδύνους περιλαμβάνονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, όπως τροχοί και συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, αλλά και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων.
Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω του αριθμού 199.
Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας για τις δασικές πυρκαγιές παρέχονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
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