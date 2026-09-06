Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και νησιά – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή
ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά Φωτιά Κίνδυνος φωτιάς Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Αττική Νησιά Κρήτη

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και νησιά – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και νησιά – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή
Αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Αττική, μαζί με πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και σημαντικό αριθμό νησιωτικών περιοχών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πύρινων μετώπων.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται ειδικότερα για:
Αττική, Εύβοια, Βοιωτία και Μαγνησία
Αργολίδα και Κορινθία
Αιτωλοακαρνανία
Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία
Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και Κιλκίς
Καβάλα, Ροδόπη και Έβρο
Κρήτη
Νησιά Ιονίου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
Περιοχές της Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Σερρών, Αχαΐας και Ηλείας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών αυξημένου κινδύνου, προκειμένου να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και να μπορούν να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και νησιά – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή

Έκκληση για προσοχή στους πολίτες

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Στις ενέργειες που εγκυμονούν κινδύνους περιλαμβάνονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, όπως τροχοί και συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, αλλά και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων.

Κλείσιμο
Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω του αριθμού 199.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας για τις δασικές πυρκαγιές παρέχονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης