Δεν σταμάτησε σε σήμα της Αστυνομίας και του ήρθε λογαριασμός 5.975 ευρώ

Επέλεξε ακριβώς το αντίθετο. Το περιστατικό συνέβη στις 29 Αυγούστου στο κέντρο της Αθήνας και αποτελεί ίσως ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του πόσο γρήγορα μπορεί μια άρνηση συμμόρφωσης σε αστυνομικό έλεγχο να μετατραπεί σε έναν εξαιρετικά ακριβό –και κυρίως ποινικά επικίνδυνο– μπελά.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 41χρονο οδηγό μοτοσικλέτας και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να εξαφανιστεί μέσα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν από απόσταση ασφαλείας, χρησιμοποιώντας φωτεινά και ηχητικά σήματα, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Και κάπου εκεί άρχισε να γράφεται...







ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









