Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Δεν σταμάτησε σε σήμα της Αστυνομίας και του ήρθε λογαριασμός 5.975 ευρώ
Όλα ξεκίνησαν από ένα σήμα των αστυνομικών για να σταματήσει. Ο οδηγός μπορούσε να ακινητοποιήσει τη μοτοσικλέτα του, να υποβληθεί στον προβλεπόμενο έλεγχο και, εφόσον όλα ήταν νόμιμα, λίγα λεπτά αργότερα να συνεχίσει την πορεία του.
Επέλεξε ακριβώς το αντίθετο. Το περιστατικό συνέβη στις 29 Αυγούστου στο κέντρο της Αθήνας και αποτελεί ίσως ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του πόσο γρήγορα μπορεί μια άρνηση συμμόρφωσης σε αστυνομικό έλεγχο να μετατραπεί σε έναν εξαιρετικά ακριβό –και κυρίως ποινικά επικίνδυνο– μπελά.
Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 41χρονο οδηγό μοτοσικλέτας και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να εξαφανιστεί μέσα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν από απόσταση ασφαλείας, χρησιμοποιώντας φωτεινά και ηχητικά σήματα, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.
Και κάπου εκεί άρχισε να γράφεται...
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