Δεν σταμάτησε σε σήμα της Αστυνομίας και του ήρθε λογαριασμός 5.975 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν σταμάτησε σε σήμα της Αστυνομίας και του ήρθε λογαριασμός 5.975 ευρώ

Όλα ξεκίνησαν από ένα σήμα των αστυνομικών για να σταματήσει. Ο οδηγός μπορούσε να ακινητοποιήσει τη μοτοσικλέτα του, να υποβληθεί στον προβλεπόμενο έλεγχο και, εφόσον όλα ήταν νόμιμα, λίγα λεπτά αργότερα να συνεχίσει την πορεία του.

Δεν σταμάτησε σε σήμα της Αστυνομίας και του ήρθε λογαριασμός 5.975 ευρώ
UPD:

Επέλεξε ακριβώς το αντίθετο. Το περιστατικό συνέβη στις 29 Αυγούστου στο κέντρο της Αθήνας και αποτελεί ίσως ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του πόσο γρήγορα μπορεί μια άρνηση συμμόρφωσης σε αστυνομικό έλεγχο να μετατραπεί σε έναν εξαιρετικά ακριβό –και κυρίως ποινικά επικίνδυνο– μπελά.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 41χρονο οδηγό μοτοσικλέτας και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να εξαφανιστεί μέσα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν από απόσταση ασφαλείας, χρησιμοποιώντας φωτεινά και ηχητικά σήματα, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Και κάπου εκεί άρχισε να γράφεται...



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Κλείσιμο
UPD:

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης