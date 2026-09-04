Αντόνιο Κόστα από τη Λευκωσία: Η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα για την Ευρώπη



«Μια ενωμένη Ευρώπη χρειάζεται επανενωμένη Κύπρο»



Χριστοδουλίδης: Λύση στις αποκλίσεις δίνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο

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Το νέο ευρωπαϊκό ταμείο στο επίκεντρο



Αίτημα για πλήρη ένταξη στη Σένγκεν

Μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό έστειλε από τη Λευκωσία ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, δηλώνοντας ότι «μια ενωμένη Ευρώπη χρειάζεται μια επανενωμένη Κύπρο».Ο A. Κόστα συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της περιοδείας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το Κυπριακό και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, ενώ συζητήθηκαν επίσης η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα, η διεύρυνση, η ανταγωνιστικότητα και το μεταναστευτικό.Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επανέλαβε τη στήριξη της ΕΕ στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες για την επίλυση του Κυπριακού μέσω διαλόγου και στη βάση του διεθνούς δικαίου.Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συμβάλει θετικά στην προσπάθεια, αξιοποιώντας και τις σχέσεις της με την Τουρκία. Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η Λευκωσία επιδιώκει τη σύνδεση της προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις με συγκεκριμένα βήματα της Άγκυρας στο Κυπριακό.Ο A. Κόστα διαβεβαίωσε τον Κύπριο Πρόεδρο ότι μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη της ΕΕ, τονίζοντας ότι η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα για μια ενωμένη Ευρώπη.Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού, επειδή διαθέτει πολιτικά, νομικά και οικονομικά εργαλεία που δεν έχει κανένας άλλος διεθνής οργανισμός.Σημείωσε ότι στα ζητήματα όπου εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών, απαντήσεις μπορεί να δώσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επανέλαβε παράλληλα ότι η επιδιωκόμενη λύση πρέπει να στηρίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και στις αρχές, στις αξίες και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ο Κύπριος Πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, τον Ιούλιο του 2017 στο Κραν Μοντανά. Τόνισε επίσης την ανάγκη σύγκλησης μιας νέας διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε ανακοίνωση για επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των συνομιλιών.Κατά τον N. Χριστοδουλίδη, η πραγματική πολιτική βούληση όλων των εμπλεκομένων θα κριθεί στη διαπραγμάτευση και όχι μέσα από δημόσιες δηλώσεις.Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034. Ο N. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το θέμα ως ένα από τα σημαντικότερα που βρίσκονται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την ανάγκη επίτευξης πολιτικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026.Ο Αντόνιο Κόστα ανέφερε ότι οι επισκέψεις του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αποσκοπούν στην καταγραφή των θέσεων και των ανησυχιών των κρατών μελών πριν από τις κρίσιμες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να βρίσκονται κοντά στα κράτη μέλη και στους πολίτες και ότι η ισχύς της ΕΕ εξαρτάται από την ενότητά της.Στη συνάντηση τέθηκε και η επιδίωξη της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη ένταξη στη ζώνη Σένγκεν. Η Λευκωσία θεωρεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας σημαντικό βήμα για τη βαθύτερη ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Κύπρου, παρά τις ιδιαιτερότητες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη κατοχή και η ύπαρξη της Πράσινης Γραμμής.