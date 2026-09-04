Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην Παιανία, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην Παιανία, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην Παιανία, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Αργιθέα στην Παιανία, στην οδό Σουλίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή 74 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Μάλιστα στις 12:13 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην Παιανία, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
3 ΣΧΟΛΙΑ

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