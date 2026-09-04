Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην Παιανία, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην Παιανία, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Αργιθέα στην Παιανία, στην οδό Σουλίου.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή 74 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος επιχείρησαν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Μάλιστα στις 12:13 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή 74 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος επιχείρησαν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα στην Παιανία Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 74 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026
Μάλιστα στις 12:13 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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