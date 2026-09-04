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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα: Εστάλη μήνυμα από το 112 για τους πυκνούς καπνούς
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα: Εστάλη μήνυμα από το 112 για τους πυκνούς καπνούς
«Κλείστε πόρτες και παράθυρα», ανέφερε το μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το πρωί, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα. Για την πυρκαγιά εστάλη και μήνυμα από το 112.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από την ευρύτερη περιοχή.
Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι η φωτιά έκαιγε και απορρίματα που υπήρχαν στο σημείο.
Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Λόγω της πυρκαγιάς υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην είσοδο του οικισμού Ξηροπήγαδο, από το ύψος της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή της Μάνδρας.
Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από την ευρύτερη περιοχή.
Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι η φωτιά έκαιγε και απορρίματα που υπήρχαν στο σημείο.
Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Επίσης, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς και ο Δήμος Ασπροπύργου, συνέδραμαν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες, αλλά και η Αντιπεριφερεια Δυτικής Αττικης έχει διέθεσε μηχάνημα έργου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026
Μήνυμα από το 112Μάλιστα λίγο μετά τις 10:30 εστάλη και μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.
Λόγω της πυρκαγιάς υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην είσοδο του οικισμού Ξηροπήγαδο, από το ύψος της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή της Μάνδρας.
Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτκής Αττικής.
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