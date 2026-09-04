Προβλήματα στα δρομολόγια του Τραμ στον Πειραιά: Φορτηγό που μετέφερε καΐκι προσέκρουσε στα καλώδια
ΕΛΛΑΔΑ
Τραμ Πειραιάς

Προβλήματα στα δρομολόγια του Τραμ στον Πειραιά: Φορτηγό που μετέφερε καΐκι προσέκρουσε στα καλώδια

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Προβλήματα στα δρομολόγια του Τραμ στον Πειραιά: Φορτηγό που μετέφερε καΐκι προσέκρουσε στα καλώδια
8 ΣΧΟΛΙΑ
Προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών του Τραμ  στον Πειραιά σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (4/9) στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας με την Σαρανταπόρου, καθώς φορτηγό ακινητοποιήθηκε πάνω στις γραμμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτίο του φορτηγού, ένα ξύλινο καΐκι, προσέκρουσε στα εναέρια καλώδια του Τραμ, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια από τις 11:55.

Στο σημείο βρίσκεται επόπτης της εταιρείας, ενώ έχει ενημερωθεί συνεργείο εναεριτών προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να επανέλθει η κυκλοφορία των συρμών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
8 ΣΧΟΛΙΑ

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