Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά σε δασικη έκταση στη Φλώρινα, 112 τα ξημερώματα για εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής
Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά σε δασικη έκταση στη Φλώρινα, 112 τα ξημερώματα για εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής - Ρίψεις νερού από ένα ελικόπτερο
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής στη Φλώρινα.
Ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες είναι ότι στις 3 τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Φλώρινας απομακρυνθείτε προς Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού» αναφερόταν στο μήνυμα.
Τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύει από τα ξημερώματα και τουλάχιστον ένα ελικόπτερο.
Οι δυνάμεις που επιχειρούν έχουν ενισχυθεί και πλέον στην περιοχή βρίσκονται 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.
Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.
Ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες είναι ότι στις 3 τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Φλώρινας απομακρυνθείτε προς Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού» αναφερόταν στο μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 3, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Φλώρινας απομακρυνθείτε προς #Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM…
Τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύει από τα ξημερώματα και τουλάχιστον ένα ελικόπτερο.
Οι δυνάμεις που επιχειρούν έχουν ενισχυθεί και πλέον στην περιοχή βρίσκονται 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.
Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.
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