Ξεκινάει μεγάλη ανάπλαση στην Αθήνα – Ποιος κεντρικός δρόμος αλλάζει

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τους οδηγούς, καθώς αφορά έναν από τους πιο πολυσύχναστους άξονες των βορείων προαστίων, ο οποίος καθημερινά εξυπηρετεί μεγάλο όγκο τοπικής κυκλοφορίας, ενώ η κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα τις ημέρες διεξαγωγής αγώνων και εκδηλώσεων στην Allwyn Arena.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9.030.076,80 ευρώ, με τη Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα να αποσπά τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των 13 παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική», συνολικού ύψους 60,4 εκατ. ευρώ.

Το σημαντικότερο νέο στοιχείο είναι ότι το έργο δεν βρίσκεται πλέον μόνο σε επίπεδο εξαγγελιών. Έχει ήδη δημοπρατηθεί μέσω ανοικτού διαγωνισμού από τη Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε., ενώ η προβλεπόμενη διάρκεια για την ολοκλήρωση των εργασιών έχει οριστεί σε 24 μήνες.





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