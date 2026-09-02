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Πέντε 14χρονοι έδωσαν ραντεβού για ξύλο σε σχολείο στο Ηράκλειο, με κάταγμα στη μύτη ο ένας, συνελήφθησαν οι γονείς τους
Πέντε 14χρονοι έδωσαν ραντεβού για ξύλο σε σχολείο στο Ηράκλειο, με κάταγμα στη μύτη ο ένας, συνελήφθησαν οι γονείς τους
Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τις συνθήκες της συμπλοκής
Ραντεβού σε χώρο σχολείου που εξελίχθηκε σε συμπλοκή έδωσαν πέντε 14χρονοι στο Ηράκλειο της Κρήτης, με έναν από αυτούς να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το επεισόδιο σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες με έναν από τους ανήλικους να τραυματίζεται στο πρόσωπο.
Από την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή και ο ρόλος των εμπλεκομένων.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε γονέων των ανήλικων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το επεισόδιο σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες με έναν από τους ανήλικους να τραυματίζεται στο πρόσωπο.
Από την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή και ο ρόλος των εμπλεκομένων.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε γονέων των ανήλικων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.
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