Το εντυπωσιακό σπήλαιο της Ηρακλειάς που κρύβεται πίσω από μια μικρή τρύπα σε έναν βράχο, μπαίνεις έρποντας, δείτε εικόνες

Η είσοδος του σπηλαίου

Τι λέει η τοπική παράδοση

Πρόκειται για ένα, το οποίο δεν ξεχωρίζει από απόσταση.Για να περάσει κάποιος στο εσωτερικό, χρειάζεται να σκύψει αρκετά και να κινηθεί έρποντας για τα πρώτα μέτρα, καθώς το πέρασμα είναι ιδιαίτερα στενό και χαμηλό. Στη συνέχεια, ο χώρος ανοίγει απότομα και αποκαλύπτεται η μεγάλη υπόγεια αίθουσα του σπηλαίου.Το σπήλαιο εκτείνεται σε συνολικό μήκος περίπου 220 μέτρων και αποτελείται από διαδοχικούς χώρους.Στο εσωτερικό του σπηλαίου υπάρχουν σταλακτίτες, σταλαγμίτες και φυσικές κολώνες, ενώ ξεχωρίζει ο σχηματισμός που είναι γνωστός ως «σπηλαιόγαλα». Χωρίς τεχνητό φωτισμό, ο χώρος παραμένει βυθισμένος στο απόλυτο σκοτάδι. Στις 28 Αυγούστου, όμως, η εικόνα αλλάζει.Οι φλόγες των κεριών φωτίζουν τους βράχους και τους φυσικούς σχηματισμούς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μυστηριακή.Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η ιστορία του σπηλαίου συνδέεται με την εύρεση μιας παλιάς εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο εσωτερικό του χώρου.Όπως μεταφέρουν κάτοικοι της Ηρακλειάς, ένας βοσκός της περιοχής αναζήτησε καταφύγιο στο σπήλαιο κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας και εκεί εντόπισε, ανάμεσα στους βράχους, την εικόνα.Η αφήγηση αυτή έχει διατηρηθεί στον χρόνο και αποτελεί μέχρι σήμερα μέρος της μνήμης και της τοπικής παράδοσης της Ηρακλειάς.