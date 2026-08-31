Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
«Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές»: Στους δρόμους οι εποχικοί πυροσβέστες, δείτε βίντεο
«Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές»: Στους δρόμους οι εποχικοί πυροσβέστες, δείτε βίντεο
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εποχικοί πυροσβέστες από πολλές περιοχές της Ελλάδας
Εποχικοί πυροσβέστες από πολλές περιοχές της Ελλάδας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί της Δευτέρας (31/08) στο Σύνταγμα.
«Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές», είναι ένα από τα κεντρικά συνθήματα της κινητοποίησης τους.
Οι εποχικοί πυροσβέστες, μεταξύ άλλων, ζητούν μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
«Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές», είναι ένα από τα κεντρικά συνθήματα της κινητοποίησης τους.
Οι εποχικοί πυροσβέστες, μεταξύ άλλων, ζητούν μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
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