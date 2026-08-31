Ένας νεκρός από τη φωτιά στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο
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Ένας νεκρός από τη φωτιά στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Τραγωδία στον Νέο Κόσμο, εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός στο διαμέρισμα που καιγόταν - Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα

Ένας νεκρός από τη φωτιά στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο
Φρίξος Δρακοντίδης
UPD:
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) στον Νέο Κόσμο, καθώς εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Ευδόξου, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της σορού. Λίγο μετά τις 17:30 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Αστυνομίας.



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Μιλώντας στο protothema.gr μία κάτοικος της περιοχής σχολίασε το περιστατικό και είπε: «δε ξέρω πως ξέσπασε η φωτιά καθόμουν και είδα ένα μεγάλο φως. Παίρνω τηλέφωνο τη Πυροσβεστική. Ήρθανε γρήγορα. Δεν ξέρει αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο διαμέρισμα. Μακάρι να μην έχει».



Ένας νεκρός από τη φωτιά στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο
Φρίξος Δρακοντίδης
UPD:

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