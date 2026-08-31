Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ένας νεκρός από τη φωτιά στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο
Ένας νεκρός από τη φωτιά στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο
Τραγωδία στον Νέο Κόσμο, εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός στο διαμέρισμα που καιγόταν - Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα
UPD:
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) στον Νέο Κόσμο, καθώς εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Ευδόξου, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της σορού. Λίγο μετά τις 17:30 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Αστυνομίας.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της σορού. Λίγο μετά τις 17:30 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Αστυνομίας.
Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στο Νέο Κόσμο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 31, 2026
Μιλώντας στο protothema.gr μία κάτοικος της περιοχής σχολίασε το περιστατικό και είπε: «δε ξέρω πως ξέσπασε η φωτιά καθόμουν και είδα ένα μεγάλο φως. Παίρνω τηλέφωνο τη Πυροσβεστική. Ήρθανε γρήγορα. Δεν ξέρει αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο διαμέρισμα. Μακάρι να μην έχει».
UPD:
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