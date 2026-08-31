Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Θερμικός στρόβιλος στο ΟΑΚΑ: Το εντυπωσιακό «Dust Devil» και πώς δημιουργείται
Θερμικός στρόβιλος στο ΟΑΚΑ: Το εντυπωσιακό «Dust Devil» και πώς δημιουργείται
Ένας θερμικός στρόβιλος «Dust Devil» εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες - Πρόκειται για ένα μικρής κλίμακας ατμοσφαιρικό φαινόμενο και συνήθως διαρκεί λίγο
Ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του την Κυριακή 30 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, δημιουργώντας για λίγα λεπτά μια εικόνα που θύμιζε μικρό ανεμοστρόβιλο.
Λίγο μετά το μεσημέρι και συγκεκριμένα στις 13:24, στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών σχηματίστηκε ένας θερμικός στρόβιλος, γνωστός διεθνώς ως «Dust Devil». Το φαινόμενο με τη σκόνη να περιστρέφεται και να ανυψώνεται από το έδαφος καθώς η στήλη αέρα κινούνταν στον ανοικτό χώρο, ανήρτησε στο LinkedIn ο Κωνσταντίνος Χαλιωρής συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ.
Πρόκειται για ένα μικρής κλίμακας ατμοσφαιρικό φαινόμενο, το οποίο ευνοείται ιδιαίτερα από τις υψηλές θερμοκρασίες, την έντονη ηλιοφάνεια και τη σημαντική θέρμανση της επιφάνειας του εδάφους. Παρά τη θεαματική του εικόνα, συνήθως έχει περιορισμένη διάρκεια και ένταση.
Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αυτή η ανοδική κίνηση αποκτά περιστροφή, δημιουργώντας μια στενή στήλη αέρα. Καθώς ο στρόβιλος κινείται πάνω από το έδαφος, μπορεί να σηκώσει σκόνη, χώμα και μικρά ή ελαφρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα να γίνεται εύκολα ορατός.
Οι συνθήκες στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ μπορούν να ευνοήσουν την εμφάνιση ενός τέτοιου φαινομένου. Οι μεγάλες ανοικτές εκτάσεις, η ισχυρή θερινή ηλιακή ακτινοβολία και η παρουσία διαφορετικών επιφανειών, οι οποίες θερμαίνονται και αποδίδουν τη θερμότητα με διαφορετικό ρυθμό, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές τοπικές θερμοκρασιακές διαφορές.
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Λίγο μετά το μεσημέρι και συγκεκριμένα στις 13:24, στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών σχηματίστηκε ένας θερμικός στρόβιλος, γνωστός διεθνώς ως «Dust Devil». Το φαινόμενο με τη σκόνη να περιστρέφεται και να ανυψώνεται από το έδαφος καθώς η στήλη αέρα κινούνταν στον ανοικτό χώρο, ανήρτησε στο LinkedIn ο Κωνσταντίνος Χαλιωρής συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ.
Πρόκειται για ένα μικρής κλίμακας ατμοσφαιρικό φαινόμενο, το οποίο ευνοείται ιδιαίτερα από τις υψηλές θερμοκρασίες, την έντονη ηλιοφάνεια και τη σημαντική θέρμανση της επιφάνειας του εδάφους. Παρά τη θεαματική του εικόνα, συνήθως έχει περιορισμένη διάρκεια και ένταση.
Πώς δημιουργείται το «Dust Devil»Ο σχηματισμός ενός θερμικού στροβίλου αρχίζει όταν το έδαφος θερμαίνεται έντονα από την ηλιακή ακτινοβολία. Ο αέρας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την επιφάνεια θερμαίνεται επίσης και, καθώς γίνεται ελαφρύτερος, ανυψώνεται γρήγορα προς ψυχρότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αυτή η ανοδική κίνηση αποκτά περιστροφή, δημιουργώντας μια στενή στήλη αέρα. Καθώς ο στρόβιλος κινείται πάνω από το έδαφος, μπορεί να σηκώσει σκόνη, χώμα και μικρά ή ελαφρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα να γίνεται εύκολα ορατός.
Οι συνθήκες στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ μπορούν να ευνοήσουν την εμφάνιση ενός τέτοιου φαινομένου. Οι μεγάλες ανοικτές εκτάσεις, η ισχυρή θερινή ηλιακή ακτινοβολία και η παρουσία διαφορετικών επιφανειών, οι οποίες θερμαίνονται και αποδίδουν τη θερμότητα με διαφορετικό ρυθμό, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές τοπικές θερμοκρασιακές διαφορές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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