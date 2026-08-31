Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Μεθώνη: Προσάραξη και εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες
Μεθώνη: Προσάραξη και εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες
Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός
Προσάραξη ιστιοφόρου σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Κουλούρα, στο στενό της Μεθώνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισροή υδάτων.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο αλλοδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.
Στο σημείο έχει μεταβεί ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη, ενώ σπεύδει και δεύτερο ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 Μποφόρ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο αλλοδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.
Στο σημείο έχει μεταβεί ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη, ενώ σπεύδει και δεύτερο ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 Μποφόρ.
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