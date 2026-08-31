Συνελήφθη 34χρονος στη Σαντορίνη για τέσσερις διαρρήξεις
ΕΛΛΑΔΑ
Σαντορίνη Διαρρήξεις Αστυνομία Σύλληψη

Συνελήφθη 34χρονος στη Σαντορίνη για τέσσερις διαρρήξεις

Είχε αφαιρέσει πάνω από 28.500 ευρώ

Συνελήφθη 34χρονος στη Σαντορίνη για τέσσερις διαρρήξεις
6 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερις διαρρήξεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις στη Σαντορίνη εξιχνίασαν οι αστυνομικοί, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αναζητούνταν και για παρόμοιες υποθέσεις.

Η σύλληψη έγινε χθες, Κυριακή 30 Αυγούστου, ενώ σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παράνομη παραμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της άμεσης διερεύνησης σχετικών καταγγελιών, ο 34χρονος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από αστυνομικούς. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.345 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και τραπεζική κάρτα που ανήκε σε άλλο πρόσωπο.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος αντιστάθηκε σθεναρά και επιτέθηκε στους αστυνομικούς, επιχειρώντας να ματαιώσει την προσαγωγή του.

Συνελήφθη 34χρονος στη Σαντορίνη για τέσσερις διαρρήξεις


Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου 2026, ο συλληφθείς φέρεται να διέρρηξε δύο κατοικίες και δύο επιχειρήσεις στη Σαντορίνη, αφαιρώντας συνολικά χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 28.500 ευρώ.

Παράλληλα, από τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι είχε εισέλθει και παρέμενε παράνομα στη χώρα.

Κλείσιμο
Ο 34χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης