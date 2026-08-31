Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Συνελήφθη 34χρονος στη Σαντορίνη για τέσσερις διαρρήξεις
Συνελήφθη 34χρονος στη Σαντορίνη για τέσσερις διαρρήξεις
Είχε αφαιρέσει πάνω από 28.500 ευρώ
Τέσσερις διαρρήξεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις στη Σαντορίνη εξιχνίασαν οι αστυνομικοί, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αναζητούνταν και για παρόμοιες υποθέσεις.
Η σύλληψη έγινε χθες, Κυριακή 30 Αυγούστου, ενώ σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παράνομη παραμονή στη χώρα.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της άμεσης διερεύνησης σχετικών καταγγελιών, ο 34χρονος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από αστυνομικούς. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.345 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και τραπεζική κάρτα που ανήκε σε άλλο πρόσωπο.
Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος αντιστάθηκε σθεναρά και επιτέθηκε στους αστυνομικούς, επιχειρώντας να ματαιώσει την προσαγωγή του.
Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου 2026, ο συλληφθείς φέρεται να διέρρηξε δύο κατοικίες και δύο επιχειρήσεις στη Σαντορίνη, αφαιρώντας συνολικά χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 28.500 ευρώ.
Παράλληλα, από τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι είχε εισέλθει και παρέμενε παράνομα στη χώρα.
Ο 34χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.
Η σύλληψη έγινε χθες, Κυριακή 30 Αυγούστου, ενώ σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παράνομη παραμονή στη χώρα.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της άμεσης διερεύνησης σχετικών καταγγελιών, ο 34χρονος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από αστυνομικούς. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.345 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και τραπεζική κάρτα που ανήκε σε άλλο πρόσωπο.
Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος αντιστάθηκε σθεναρά και επιτέθηκε στους αστυνομικούς, επιχειρώντας να ματαιώσει την προσαγωγή του.
Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου 2026, ο συλληφθείς φέρεται να διέρρηξε δύο κατοικίες και δύο επιχειρήσεις στη Σαντορίνη, αφαιρώντας συνολικά χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 28.500 ευρώ.
Παράλληλα, από τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι είχε εισέλθει και παρέμενε παράνομα στη χώρα.
Ο 34χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.
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