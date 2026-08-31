Οι Έλληνες έφεδροι αξιωματικοί στην πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ: Εκπαίδευση, διεθνής παρουσία και πρωτιά στο Βουκουρέστι

Η ελληνική αποστολή της ΑΠΟΕΑ συμμετείχε σε ασκήσεις πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας, στρατιωτικό πένταθλο και επιτροπές της CIOR – Πρώτη θέση για τον Βασίλειο Τόκα και τέταρτη για τον Παναγιώτη Σκορδά σε μια διοργάνωση με 130 συμμετέχοντες





Η ελληνική αποστολή της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της Δρ Φίλιππο Κωσταρά, έδωσε το «παρών» στο ετήσιο θερινό συνέδριο της Διασυμμαχικής Συνομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (CIOR), της μεγαλύτερης και παλαιότερης διεθνούς οργάνωσης εφέδρων αξιωματικών, η οποία συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ σε θέματα εφεδρείας.







Η Ελληνική Αποστολή με το τρόπαιο. Από αριστερά προς τα δεξιά : Εφ. Τχης (ΥΠ-Ο) Θρασύβουλος Ν Λαδόπουλος Υπαρχηγός Ομάδας και Υπεύθυνος Αποστολής, Εφ. Τχης (ΥΠ-Ο) Φίλιππος Γρ. Κωσταράς Πρόεδρος ΑΠΟΕΑ και Αρχηγός Αποστολής, Εφ. Λγος (ΠΖ-ΕΔ) Τόκας Βασίλειος αθλητής, Εφ. Ανθλγος (ΠΖ-ΕΔ) Σκορδάς Παναγιώτης αθλητής και Εφ. Λγος (ΠΖ) Νανάκης Αντώνιος προπονητής



MILCOMP. Συνολικά 130 έφεδροι αξιωματικοί, συγκροτημένοι σε 37 ομάδες από δέκα χώρες, κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ένα σύνθετο πρόγραμμα που δοκιμάζει ταυτόχρονα φυσική αντοχή, στρατιωτικές γνώσεις, ακρίβεια και ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση.



Οι δοκιμασίες περιλάμβαναν στίβο τοπογραφίας, διέλευση εμποδίων, κολύμβηση μάχης σε πισίνα με εμπόδια, προσανατολισμό και αποστασιομέτρηση χωρίς ηλεκτροοπτικά μέσα, σκοποβολή με πιστόλι στα 25 μέτρα και τυφέκιο στα 200 μέτρα, διαχείριση τραύματος μάχης (TCCC), καθώς και γραπτή εξέταση στο Δίκαιο του Πολέμου.



Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήρθε η ελληνική διάκριση. Ο έφεδρος λοχαγός Πεζικού-Ειδικών Δυνάμεων Βασίλειος Τόκας κατέλαβε την πρώτη θέση με τη διεθνή ομάδα «Int. 3», ενώ ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Πεζικού-Ειδικών Δυνάμεων Παναγιώτης Σκορδάς κατέλαβε την τέταρτη θέση με την «Int. 1».



Κλείσιμο Η Ελληνική Αποστολή στον διαγωνισμό Στρατιωτικού Πεντάθλου στη Ρουμανία. Από δεξιά προς τα αριστερά : Εφ. Τχης (ΥΠ-Ο) Θρασύβουλος Ν Λαδόπουλος Υπαρχηγός Ομάδας και Υπεύθυνος Αποστολής, Εφ. Λγος (ΠΖ-ΕΔ) Τόκας Βασίλειος αθλητής, Εφ. Ανθλγος (ΠΖ-ΕΔ) Σκορδάς Παναγιώτης αθλητής και Εφ. Λγος (ΠΖ) Νανάκης Αντώνιος προπονητής



Την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών είχε αναλάβει ο έφεδρος λοχαγός Αντώνης Νανάκης, καθηγητής Φυσικής Αγωγής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ενώ αρχηγός της ομάδας ήταν ο πρόεδρος της ΑΠΟΕΑ Φίλιππος Κωσταράς και υπαρχηγός και υπεύθυνος αγώνων ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Θρασύβουλος Λαδόπουλος.



Η επιτυχία δεν προέκυψε χωρίς προετοιμασία. Πριν από τη μετάβαση στη Ρουμανία, οι εγκαταστάσεις της



Δεν ήταν μια τυπική ελληνική συμμετοχή σε ακόμη ένα διεθνές στρατιωτικό συνέδριο. Πίσω από την παρουσία των Ελλήνων εφέδρων αξιωματικών στο Βουκουρέστι υπήρχαν ημέρες εντατικής προετοιμασίας, απαιτητικές στρατιωτικές δοκιμασίες και συμμετοχή σε ασκήσεις που προσομοιώνουν πραγματικές συνθήκες επιχειρήσεων. Και στο τέλος αυτής της προσπάθειας ήρθε η διάκριση: ένας Έλληνας έφεδρος αξιωματικός στην πρώτη θέση και ένας ακόμη στην τέταρτη.Η ελληνική αποστολή της, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, έδωσε το «παρών» στο ετήσιο θερινό συνέδριο της Διασυμμαχικής Συνομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (CIOR), της μεγαλύτερης και παλαιότερης διεθνούς οργάνωσης εφέδρων αξιωματικών, η οποία συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ σε θέματα εφεδρείας.Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Αυγούστου στο Βουκουρέστι, όμως το ενδιαφέρον της ελληνικής συμμετοχής βρίσκεται κυρίως σε όσα έγιναν πριν και κατά τη διάρκειά του.Το πιο απαιτητικό σκέλος ήταν ο στρατιωτικός διαγωνισμός. Συνολικά 130 έφεδροι αξιωματικοί, συγκροτημένοι σε 37 ομάδες από δέκα χώρες, κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ένα σύνθετο πρόγραμμα που δοκιμάζει ταυτόχροναΟι δοκιμασίες περιλάμβαναν στίβο τοπογραφίας, διέλευση εμποδίων, κολύμβηση μάχης σε πισίνα με εμπόδια, προσανατολισμό και αποστασιομέτρηση χωρίς ηλεκτροοπτικά μέσα, σκοποβολή με πιστόλι στα 25 μέτρα και τυφέκιο στα 200 μέτρα, διαχείριση τραύματος μάχης (TCCC), καθώς και γραπτή εξέταση στο Δίκαιο του Πολέμου.Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήρθε η ελληνική διάκριση. Ο έφεδρος λοχαγός Πεζικού-Ειδικών Δυνάμεωνκατέλαβε την πρώτη θέση με τη διεθνή ομάδα «Int. 3», ενώ ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Πεζικού-Ειδικών Δυνάμεωνκατέλαβε την τέταρτη θέση με την «Int. 1».Την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών είχε αναλάβει ο έφεδρος λοχαγός, καθηγητής Φυσικής Αγωγής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ενώ αρχηγός της ομάδας ήταν ο πρόεδρος της ΑΠΟΕΑκαι υπαρχηγός και υπεύθυνος αγώνων ο γενικός γραμματέας της ΟμοσπονδίαςΗ επιτυχία δεν προέκυψε χωρίς προετοιμασία. Πριν από τη μετάβαση στη Ρουμανία, οι εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διατέθηκαν για μία εβδομάδα για τη διαβίωση, τη σίτιση και κυρίως την προπόνηση της ελληνικής ομάδας. Στον ίδιο χώρο προετοιμάστηκαν και έφεδροι αξιωματικοί των ΗΠΑ, δημιουργώντας στην πράξη ένα μικρό πολυεθνικό περιβάλλον εκπαίδευσης πριν ακόμη αρχίσει η διοργάνωση.

Στην προσπάθεια συνέβαλαν το ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΣ, η Διεύθυνση Εθνοφυλακής και Επιστράτευσης του ΓΕΣ και η διοίκηση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ενώ εθελοντική υποστήριξη παρείχαν στελέχη Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών.



Η ελληνική παρουσία, όμως, δεν εξαντλήθηκε στον στρατιωτικό διαγωνισμό. Έφεδροι αξιωματικοί συμμετείχαν στις επιτροπές της CIOR για στρατιωτικά, νομικά και πολιτικοστρατιωτικά ζητήματα, ενώ μέρος της αποστολής πήρε μέρος στην άσκηση CIMEX 2026 στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας «Carol I» της Ρουμανίας.



Το σενάριο της άσκησης είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των σημερινών γεωπολιτικών συνθηκών: αφορούσε τη μαζική άφιξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ μέσω του λιμανιού της Κωνστάντζας και τον τρόπο με τον οποίο στρατιωτικές και πολιτικές δομές θα έπρεπε να συνεργαστούν για να υποστηρίξουν μια τέτοια επιχείρηση.



Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν ακόμη το συμπόσιο «Winning the War on Narratives» στο Παλάτι του Κοινοβουλίου του Βουκουρεστίου, με αντικείμενο τη μάχη της πληροφορίας και των αφηγημάτων στο σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας.



Παράλληλα, η προετοιμασία των εφέδρων δεν αφορά μόνο όπλα, φυσική κατάσταση και στρατιωτικές ασκήσεις. Η ΑΠΟΕΑ απέστειλε στέλεχος και στην CIOR Language Academy, όπου πραγματοποιείται εντατική εκπαίδευση στη στρατιωτική ορολογία της αγγλικής γλώσσας, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε πολυεθνικό περιβάλλον.



Αυτό είναι ίσως και το στοιχείο που δίνει μεγαλύτερη διάσταση στην ελληνική παρουσία. Ο σύγχρονος έφεδρος αξιωματικός δεν καλείται απλώς να διατηρεί τις στρατιωτικές γνώσεις που απέκτησε κατά τη θητεία ή την εκπαίδευσή του. Πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σε ένα πολύ πιο σύνθετο περιβάλλον, από τη διαχείριση ενός τραυματία στο πεδίο και τη χρήση χάρτη χωρίς ηλεκτρονικά βοηθήματα έως τη συνεργασία με στρατιωτικούς άλλων χωρών και την κατανόηση των κανόνων που διέπουν μια σύγχρονη στρατιωτική επιχείρηση.



Και σε αυτήν ακριβώς τη δοκιμασία, οι δύο ελληνικές διακρίσεις στο Βουκουρέστι έδωσαν ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που στηρίζεται σε προετοιμασία, εθελοντική συμμετοχή και πολλές ώρες εκπαίδευσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.