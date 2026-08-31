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Επεισοδιακή πτήση από Χανιά προς Θεσσαλονίκη μετά από 5 ώρες καθυστέρηση: Επιβάτες ζήτησαν να αποβιβαστούν ενώ το αεροπλάνο τροχοδρομούσε
Επεισοδιακή πτήση από Χανιά προς Θεσσαλονίκη μετά από 5 ώρες καθυστέρηση: Επιβάτες ζήτησαν να αποβιβαστούν ενώ το αεροπλάνο τροχοδρομούσε
Μια γυναίκα λιποθύμησε - 25 από τους 183 επιβάτες δεν ταξίδεψαν - H καθυστέρηση προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα στο αεροπλάνο
Επεισοδιακή εξέλιξη είχε η πολύωρη καθυστέρηση πτήσης εταιρείας χαμηλού κόστους από τα Χανιά προς τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ το Boeing 737 με 183 επιβάτες επρόκειτο να απογειωθεί στις 16:40 από το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα και ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει το αεροσκάφος στη θέση στάθμευσης.
Στο σημείο έσπευσαν τεχνικοί, προκειμένου να ελέγξουν το αεροσκάφος και να διαπιστώσουν εάν ήταν ασφαλές να πραγματοποιήσει την πτήση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν επιχειρήθηκε εκ νέου η εκκίνηση των κινητήρων, περίπου δύο ώρες αργότερα, παρουσιάστηκε και πάλι ένδειξη στα όργανα, με αποτέλεσμα η αναχώρηση να καθυστερήσει εκ νέου.
Αποτέλεσμα ήταν οι 183 επιβάτες να παραμείνουν μέσα στο αεροσκάφος για περίπου πέντε ώρες με κάποιους εξ αυτών να καταγγέλλουν πως όταν ζήτησαν νερό, ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να το πληρώσουν.
Όταν, δε, μετά από περίπου πέντε ώρες αναμονής δόθηκε το «πράσινο φως» για την αναχώρηση, αρκετοί επιβάτες αντέδρασαν και δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν τη στιγμή που το αεροσκάφος άρχισε να τροχοδρομεί.
Κατά την ΕΡΤ ακολούθησαν φωνές και μεγάλη αναστάτωση, ενώ μία γυναίκα λιποθύμησε και μία ακόμη υπέστη κρίση πανικού.
Στο αεροδρόμιο κλήθηκε η Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα και να διαχειριστούν την ένταση που είχε δημιουργηθεί. Τελικά, 25 επιβάτες αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν την πτήση και κατέβηκαν από το αεροσκάφος. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε λεωφορείο, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο να τη μεταφερει σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Οι υπόλοιποι από τους 25 επιβάτες αποχώρησαν από το αεροδρόμιο με προορισμό την πόλη των Χανίων, ενώ οι υπόλοιποι ταξιδιώτες συνέχισαν τελικά την πτήση τους προς τη Θεσσαλονίκη.
Το αεροσκάφος αναχώρησε τελικώς από το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» στις 21:50.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ το Boeing 737 με 183 επιβάτες επρόκειτο να απογειωθεί στις 16:40 από το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα και ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει το αεροσκάφος στη θέση στάθμευσης.
Στο σημείο έσπευσαν τεχνικοί, προκειμένου να ελέγξουν το αεροσκάφος και να διαπιστώσουν εάν ήταν ασφαλές να πραγματοποιήσει την πτήση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν επιχειρήθηκε εκ νέου η εκκίνηση των κινητήρων, περίπου δύο ώρες αργότερα, παρουσιάστηκε και πάλι ένδειξη στα όργανα, με αποτέλεσμα η αναχώρηση να καθυστερήσει εκ νέου.
Αποτέλεσμα ήταν οι 183 επιβάτες να παραμείνουν μέσα στο αεροσκάφος για περίπου πέντε ώρες με κάποιους εξ αυτών να καταγγέλλουν πως όταν ζήτησαν νερό, ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να το πληρώσουν.
Όταν, δε, μετά από περίπου πέντε ώρες αναμονής δόθηκε το «πράσινο φως» για την αναχώρηση, αρκετοί επιβάτες αντέδρασαν και δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν τη στιγμή που το αεροσκάφος άρχισε να τροχοδρομεί.
Κατά την ΕΡΤ ακολούθησαν φωνές και μεγάλη αναστάτωση, ενώ μία γυναίκα λιποθύμησε και μία ακόμη υπέστη κρίση πανικού.
Στο αεροδρόμιο κλήθηκε η Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα και να διαχειριστούν την ένταση που είχε δημιουργηθεί. Τελικά, 25 επιβάτες αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν την πτήση και κατέβηκαν από το αεροσκάφος. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε λεωφορείο, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο να τη μεταφερει σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Οι υπόλοιποι από τους 25 επιβάτες αποχώρησαν από το αεροδρόμιο με προορισμό την πόλη των Χανίων, ενώ οι υπόλοιποι ταξιδιώτες συνέχισαν τελικά την πτήση τους προς τη Θεσσαλονίκη.
Το αεροσκάφος αναχώρησε τελικώς από το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» στις 21:50.
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