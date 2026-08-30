Χαλκιδική: 60χρονος παραλίγο να πνιγεί με φαγητό στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα, σωτήρια παρέμβαση εθελοντών
ΕΛΛΑΔΑ
Πνιγμός ΚΑΡΠΑ Πανηγύρι Χαλκιδική

Χαλκιδική: 60χρονος παραλίγο να πνιγεί με φαγητό στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα, σωτήρια παρέμβαση εθελοντών

Ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του

Χαλκιδική: 60χρονος παραλίγο να πνιγεί με φαγητό στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα, σωτήρια παρέμβαση εθελοντών
Φανή Χαρίση
4 ΣΧΟΛΙΑ
Από κατάποση τροφής παραλίγο να πνιγεί ένας 60χρονος στο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής που βρέθηκε αναίσθητος χωρίς κανένα οικείο του δίπλα.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής μέλη της οποίας κλήθηκαν να βοηθήσουν τον άνδρα χτες γύρω στις 10 το βράδυ έλαβαν ειδοποίηση για αναίσθητο άτομο στον χώρο του λούνα παρκ.

«Φτάνοντας άμεσα στο σημείο, εντοπίσαμε έναν άνδρα περίπου 60 ετών στο έδαφος, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του και παρουσίαζε ακανόνιστη αναπνοή με μεγάλη δυσχέρεια. Καθώς δεν υπήρχαν οικείοι του στο σημείο ούτε πληροφορίες για το τι είχε συμβεί, οι διασώστες μας έδρασαν ακαριαία με:

- Έναρξη ΚΑΡΠΑ με χρήση ασκού αναζωογόνησης (Ambu) για τις εμφυσήσεις.
- Τοποθέτηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), ο οποίος μετά την ανάλυση ρυθμού δεν συνέστησε απινίδωση (μη απινιδώσιμος ρυθμός)» αναφέρει η ΕΟΔ Χαλκιδικής προσθέτοντας ότι η συνεχής και σωστή εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ αποδείχθηκε σωτήρια.



«Η πίεση στον θώρακα είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί το ξένο σώμα που έφραζε τον αεραγωγό. Ο άνδρας τοποθετήθηκε σε πλάγια θέση ασφαλείας με παράλληλη χορήγηση οξυγόνου.

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Εκεί, ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του και με έντονο βήχα απέβαλε ένα μεγάλο κομμάτι τροφής που είχε καταναλώσει, απελευθερώνοντας εντελώς την αναπνοή του» αναφέρει η ΕΟΔ Χαλκιδικής.

Αμέσως μετά το περιστατικό ανέλαβε ο γιατρός που βρίσκεται στο ιατρείο του Εμπορικού Πολιτιστικού Κέντρου Αγίου Μάμα που διοργανώνει και το ξακουστό πανηγύρι.
Φανή Χαρίση
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