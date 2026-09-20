Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό από πρόθεση στο Λαγονήσι
Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό από πρόθεση στο Λαγονήσι
Ο αλλοδαπός συλληφθείς κρατείται και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα
Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Ανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 09:05, σε υπαίθριο χώρο στο Λαγονήσι Αττικής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας, και έκαψε περίπου 50 τ.μ. ξηρών χόρτων, πριν τεθεί υπό έλεγχο αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.
Επιπλέον, στο σημείο μετέβησαν και εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., συνδράμοντας στις ανακριτικές ενέργειες, στη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων και στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Ο συλληφθείς κρατείται και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε κάθε πράξη που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας, και έκαψε περίπου 50 τ.μ. ξηρών χόρτων, πριν τεθεί υπό έλεγχο αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.
Επιπλέον, στο σημείο μετέβησαν και εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., συνδράμοντας στις ανακριτικές ενέργειες, στη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων και στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Ο συλληφθείς κρατείται και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Από την 1 Ιανουαρίου έχουν επιβληθεί συνολικά 807 διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω του 1 εκατ. €Σημειώνεται ότι από την 1 Ιανουαρίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 807 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.382.537,96 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 356 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 316 (88,76%) είναι από αμέλεια και οι 40 (11,24%) από πρόθεση.
Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε κάθε πράξη που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα