Video απο Tesla: Αυτοκίνητο ανάποδα στην Αθηνών Λαμίας

Τον… Χάρο με τα μάτια του είδε οδηγός Tesla αργά το βράδυ του Σαββάτου προς ξημερώματα Κυριακής, όταν βρέθηκε μπροστά σε ένα αυτοκίνητο που κινούνταν ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία και καταγράφηκε από τις κάμερες του Tesla. Ο οδηγός δημοσιοποίησε στη συνέχεια το βίντεο σε ομάδα ιδιοκτητών Tesla στο Facebook, αποκαλύπτοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

Στις εικόνες φαίνεται το όχημα να βρίσκεται μέσα στον αυτοκινητόδρομο και να κινείται αντίθετα προς τη νόμιμη κατεύθυνση. Η παρουσία του γίνεται αντιληπτή μέσα στο σκοτάδι, με τον οδηγό του Tesla να καλείται να αντιδράσει άμεσα προκειμένου να αποφύγει μια πιθανή μετωπική...