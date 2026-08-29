Μία... Ασπίδα θα προστατεύει την Ελλάδα

Οι συμφωνίες με το Ισραήλ έχει προγραμματιστεί να υπογραφούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 στο Τελ Αβίβ, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της ισραηλινής SIBAT και των αμυντικών εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το κόστος του αντιαεροπορικού σκέλους υπολογίζεται περίπου στα 3,1 δισ. ευρώ, αν και σε διεθνή δημοσιεύματα αναφέρεται ανώτατο ύψος έως 3,5 δισ. ευρώ...







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