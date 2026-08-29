Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Μία... Ασπίδα θα προστατεύει την Ελλάδα
Μία... Ασπίδα θα προστατεύει την Ελλάδα
Η Ελλάδα περνά στην τελική φάση για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αεράμυνας, αντιπυραυλικής προστασίας και αντιμετώπισης drones, με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» να αποτελεί το μεγαλύτερο και τεχνολογικά πιο σύνθετο αμυντικό πρόγραμμα των τελευταίων ετών.
UPD:
Οι συμφωνίες με το Ισραήλ έχει προγραμματιστεί να υπογραφούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 στο Τελ Αβίβ, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της ισραηλινής SIBAT και των αμυντικών εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Το κόστος του αντιαεροπορικού σκέλους υπολογίζεται περίπου στα 3,1 δισ. ευρώ, αν και σε διεθνή δημοσιεύματα αναφέρεται ανώτατο ύψος έως 3,5 δισ. ευρώ...
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UPD:
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