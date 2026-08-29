Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Αστυνομικοί και πυροσβέστες απεγκλώβισαν 2χρονο που κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο στην Πάτρα
Αστυνομικοί και πυροσβέστες απεγκλώβισαν 2χρονο που κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο στην Πάτρα
Η μητέρα του παιδιού δεν μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες του οχήματος, καθώς το σύστημα κλειδώματος φέρεται να είχε παρουσιάσει πρόβλημα
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Πάτρα, όταν ένα κοριτσάκι δύο ετών εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό κλειδωμένου αυτοκινήτου, στον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος».
Σύμφωνα με το tempo24.news, η μητέρα του παιδιού δεν μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες του οχήματος, καθώς το σύστημα κλειδώματος φέρεται να είχε παρουσιάσει πρόβλημα.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι Αρχές, με δυνάμεις της ΕΛΑΣ να φτάνουν στο σημείο. Καθώς δεν κατέστη δυνατό να ανοίξουν οι πόρτες, οι πυροσβέστες έσπασαν με προσοχή ένα από τα πλαϊνά παράθυρα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην κινδυνεύσει το κοριτσάκι. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το παιδί απεγκλωβίστηκε σώο.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η μητέρα του παιδιού δεν μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες του οχήματος, καθώς το σύστημα κλειδώματος φέρεται να είχε παρουσιάσει πρόβλημα.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι Αρχές, με δυνάμεις της ΕΛΑΣ να φτάνουν στο σημείο. Καθώς δεν κατέστη δυνατό να ανοίξουν οι πόρτες, οι πυροσβέστες έσπασαν με προσοχή ένα από τα πλαϊνά παράθυρα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην κινδυνεύσει το κοριτσάκι. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το παιδί απεγκλωβίστηκε σώο.
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