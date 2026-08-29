Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, ποιες περιοχές είναι σε Red Code αύριο
Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, ποιες περιοχές είναι σε Red Code αύριο
23 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4
Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα.
Από αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4.
Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
- Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Οι Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Κω και Καρπάθου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
- Η Περιφέρεια Κρήτης
Από αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4.
Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
Ποιες περιοχές είναι σε Red Code αύριοΣύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή 30 Αυγούστου 2026 σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) τίθενται οι ακόλουθες περιοχές:
- Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Οι Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Κω και Καρπάθου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
- Η Περιφέρεια Κρήτης
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