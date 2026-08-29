Κλοπή καλωδίου από εγκαταστάσεις της ΥΠΑ: Πήγαν για τον χαλκό οι δράστες, δεν επηρεάζεται το έργο του νέου συστήματος τηλεπικοινωνιών
ΕΛΛΑΔΑ
Κλοπή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Αεροδρομίο

Κλοπή καλωδίου από εγκαταστάσεις της ΥΠΑ: Πήγαν για τον χαλκό οι δράστες, δεν επηρεάζεται το έργο του νέου συστήματος τηλεπικοινωνιών

Το περιστατικό καταγράφηκε στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ που βρίσκονται στο χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό

Κλοπή καλωδίου από εγκαταστάσεις της ΥΠΑ: Πήγαν για τον χαλκό οι δράστες, δεν επηρεάζεται το έργο του νέου συστήματος τηλεπικοινωνιών
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Χαλκό είχε στο εσωτερικό του το καλώδιο οπτικών ινών που προορίζονταν για το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS) και έκλεψαν άγνωστοι από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής (28/8), στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ που βρίσκονται στο χώρο του πρώην αεροδρομίου, κοντά στην περιοχή του Experience Park του Ελληνικού που ήδη λειτουργεί και έχει υψηλή επισκεψιμότητα σε καθημερινή βάση.

Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο, πήγαν από την πίσω πλευρά της εγκατάστασης και έκλεψαν το καλώδιο, νέας τεχνολογίας, το οποίο έστω και αν προορίζεται για υποδομές οπτικής ίνας, εντούτοις, στο εσωτερικό έχει κάποια ποσότητα χαλκού, που ήταν και ο βασικός λόγος για την κλοπή, σύμφωνα με πληροφορίες. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ποσότητα του καλωδίου που εκλάπη δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να επηρεαστεί το έργο το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS) και δεν αφορά ήδη εγκατεστημένη υποδομή. Το ζήτημα που προκύπτει και προκαλεί προβληματισμό είναι ότι συνεχίζουν να σημειώνονται κατ’ εξακολούθηση αντίστοιχα περιστατικά με σκοπό την αφαίρεση χαλκού.

Το VCRS

Το VCRS (Voice Communication & Recording System) είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει τη σταθερή, ασφαλή και αδιάλειπτη επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με τα αεροσκάφη, καθώς και με άλλα κέντρα ελέγχου.

Το νέο VCRS βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης. Στις 16 Μαρτίου 2026 υπογράφηκε σύμβαση δωρεάς ύψους 3,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της ΥΠΑ.

Στη δωρεά συμμετέχουν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, οι εταιρείες Fraport, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AEGEAN και οι Κρητικές Αεροπορικές Εκμεταλλεύσεις, ενώ η σχετική ρύθμιση εντάχθηκε στη συνέχεια και στο νομοθετικό πλαίσιο. Το VCRS αποτελεί βασικό τμήμα της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των υποδομών επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.
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