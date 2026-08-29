Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Συνελήφθη 36χρονος που έκανε ηλεκτροσυγκόλληση στην Κω, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο νησί
Συνελήφθη 36χρονος που έκανε ηλεκτροσυγκόλληση στην Κω, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο νησί
Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Κω, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε βλάστηση, ενώ στην περιοχή ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.
O 36χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.
Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν άμεση, καθώς οι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή υψηλές θερμοκρασίες απαγορεύονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες κατά την αντιπυρική περίοδο και ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένου κινδύνου.
O 36χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.
Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν άμεση, καθώς οι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή υψηλές θερμοκρασίες απαγορεύονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες κατά την αντιπυρική περίοδο και ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένου κινδύνου.
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