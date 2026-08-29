Συνελήφθη 36χρονος που έκανε ηλεκτροσυγκόλληση στην Κω, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο νησί
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Κως Πυροσβεστική Πρόστιμο

Συνελήφθη 36χρονος που έκανε ηλεκτροσυγκόλληση στην Κω, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο νησί

Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ

Συνελήφθη 36χρονος που έκανε ηλεκτροσυγκόλληση στην Κω, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο νησί
Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Κω, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε βλάστηση, ενώ στην περιοχή ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.

O 36χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν άμεση, καθώς οι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή υψηλές θερμοκρασίες απαγορεύονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες κατά την αντιπυρική περίοδο και ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένου κινδύνου.

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