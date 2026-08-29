Υπό έλεγχο η φωτιά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Ξεκίνησε από φορτηγό και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ημαθία

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Ξεκίνησε από φορτηγό και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Ξεκίνησε από φορτηγό και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (29/8) σε χαμηλή βλάστηση στο 276ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:45.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε αρχικά σε φορτηγό και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση που βρίσκεται κοντά στο οδόστρωμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την παρακολούθηση της εξέλιξης του συμβάντος.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
UPD:

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