Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο οι αγρότες την ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ
Με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο οι αγρότες την ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ
Οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συλλαλητήριο – Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα το επόμενο Σάββατο
Τη διεξαγωγή συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.
Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου,ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ. Οι αγρότες προαναγγέλλουν επίσης και την παρουσία τρακτέρ.
Η απόφαση ελήφθη ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα και Γρεβενά.
Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου,ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ. Οι αγρότες προαναγγέλλουν επίσης και την παρουσία τρακτέρ.
Η απόφαση ελήφθη ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα και Γρεβενά.
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