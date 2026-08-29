Με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο οι αγρότες την ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ
ΕΛΛΑΔΑ
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Με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο οι αγρότες την ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ

Οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συλλαλητήριο – Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα το επόμενο Σάββατο

Με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο οι αγρότες την ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ
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Τη διεξαγωγή συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.

Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου,ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ. Οι αγρότες προαναγγέλλουν επίσης και την παρουσία τρακτέρ.

Η απόφαση ελήφθη ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα και Γρεβενά.
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