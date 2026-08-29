Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Παρίσταναν εφοριακό υπάλληλο και αστυνομικό, έκλεψαν 70.000€ από ηλικιωμένη στη Βοιωτία, μία σύλληψη
Παρίσταναν εφοριακό υπάλληλο και αστυνομικό, έκλεψαν 70.000€ από ηλικιωμένη στη Βοιωτία, μία σύλληψη
Ένας εκ των δραστών που παρίστανε τον αστυνομικό την έπεισε να αφήσει τα λεφτά σε σακούλα έξω από το σπίτι και υποστήριξε ότι θα συλλάβει εκείνους που επιχείρησαν να εξαπατήσουν τη γυναίκα
Στη σύλληψη ενός άνδρα για τηλεφωνική απάτη προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (28/8) η Αστυνομία σε περιοχή της Θήβας. Αποτελεί μέλος εγκληματικής ομάδας, η οποία απέσπασε το ποσό των 70.000€ από ηλικιωμένη στη Βοιωτία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της 11ης Αυγούστου άγνωστος δράστης τηλεφώνησε αρχικά στην ηλικιωμένη, με το πρόσχημα του δήθεν «εφοριακού υπαλλήλου», ωστόσο η γυναίκα διέκοψε την επικοινωνία. Αργότερα, άλλος δράστης προσποιούμενος τον «αστυνομικό», επικοινώνησε τηλεφωνικά με συγγενικό πρόσωπο της ηλικιωμένης και το έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα 70.000€ και να την αφήσει έξω από το σπίτι, με το πρόσχημα της υποτιθέμενης επιχείρησης σύλληψης των αγνώστων απατεώνων.
Στη συνέχεια ο συλληφθείς έσπευσε στο σπίτι και παρέλαβε την σακούλα με τα χρήματα, χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του.
Μετά από νόμιμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο και στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-Τέσσερα κινητά τηλέφωνα
-Τρεις κάρτες τραπεζών
-750 ευρώ
Επίσης, κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της εν λόγω απάτης.
Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ναρκωτικά, κλοπή, διακεκριμένη φθορά και άλλα αδικήματα.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας /Έδρα Λιβαδειάς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της 11ης Αυγούστου άγνωστος δράστης τηλεφώνησε αρχικά στην ηλικιωμένη, με το πρόσχημα του δήθεν «εφοριακού υπαλλήλου», ωστόσο η γυναίκα διέκοψε την επικοινωνία. Αργότερα, άλλος δράστης προσποιούμενος τον «αστυνομικό», επικοινώνησε τηλεφωνικά με συγγενικό πρόσωπο της ηλικιωμένης και το έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα 70.000€ και να την αφήσει έξω από το σπίτι, με το πρόσχημα της υποτιθέμενης επιχείρησης σύλληψης των αγνώστων απατεώνων.
Στη συνέχεια ο συλληφθείς έσπευσε στο σπίτι και παρέλαβε την σακούλα με τα χρήματα, χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του.
Μετά από νόμιμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο και στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-Τέσσερα κινητά τηλέφωνα
-Τρεις κάρτες τραπεζών
-750 ευρώ
Επίσης, κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της εν λόγω απάτης.
Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ναρκωτικά, κλοπή, διακεκριμένη φθορά και άλλα αδικήματα.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας /Έδρα Λιβαδειάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα