Παρίσταναν εφοριακό υπάλληλο και αστυνομικό, έκλεψαν 70.000€ από ηλικιωμένη στη Βοιωτία, μία σύλληψη
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη Τηλεφωνική απάτη Βοιωτία Ηλικιωμένη

Παρίσταναν εφοριακό υπάλληλο και αστυνομικό, έκλεψαν 70.000€ από ηλικιωμένη στη Βοιωτία, μία σύλληψη

Ένας εκ των δραστών που παρίστανε τον αστυνομικό την έπεισε να αφήσει τα λεφτά σε σακούλα έξω από το σπίτι και υποστήριξε ότι θα συλλάβει εκείνους που επιχείρησαν να εξαπατήσουν τη γυναίκα

Παρίσταναν εφοριακό υπάλληλο και αστυνομικό, έκλεψαν 70.000€ από ηλικιωμένη στη Βοιωτία, μία σύλληψη
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Στη σύλληψη ενός άνδρα για τηλεφωνική απάτη προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (28/8) η Αστυνομία σε περιοχή της Θήβας. Αποτελεί μέλος εγκληματικής ομάδας, η οποία απέσπασε το ποσό των 70.000€ από ηλικιωμένη στη Βοιωτία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της 11ης Αυγούστου άγνωστος δράστης τηλεφώνησε αρχικά στην ηλικιωμένη, με το πρόσχημα του δήθεν «εφοριακού υπαλλήλου», ωστόσο η γυναίκα διέκοψε την επικοινωνία. Αργότερα, άλλος δράστης προσποιούμενος τον «αστυνομικό», επικοινώνησε τηλεφωνικά με συγγενικό πρόσωπο της ηλικιωμένης και το έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα 70.000€ και να την αφήσει έξω από το σπίτι, με το πρόσχημα της υποτιθέμενης επιχείρησης σύλληψης των αγνώστων απατεώνων

Στη συνέχεια ο συλληφθείς έσπευσε στο σπίτι και παρέλαβε την σακούλα με τα χρήματα, χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του.

Μετά από νόμιμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο και στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Τέσσερα κινητά τηλέφωνα
-Τρεις κάρτες τραπεζών
-750 ευρώ

Επίσης, κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της εν λόγω απάτης.

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Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ναρκωτικά, κλοπή, διακεκριμένη φθορά και άλλα αδικήματα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας /Έδρα Λιβαδειάς.
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