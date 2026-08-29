Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Γουρούνα έπεσε σε χαράδρα στο Ηράκλειο, δύο τραυματίες
Γουρούνα έπεσε σε χαράδρα στο Ηράκλειο, δύο τραυματίες
Το τροχαίο έγινε στην Αχλάδα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (29/8) στην περιοχή της Αχλάδας στο Ηράκλειο, όταν γουρούνα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε χαράδρα.
Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το cretalive.gr. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τους τραυματίες, προκειμένου να τους μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο τραυματίες φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.
Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το cretalive.gr. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τους τραυματίες, προκειμένου να τους μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο τραυματίες φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.
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