Βίντεο-ντοκουμέντο: Οι κινήσεις και οι συνομιλίες του 49χρονου που συνελήφθη για τον εκρηκτικό μηχανισμό στη βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα

Οι κινήσεις του 49χρονου πριν από την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στη Λευκάδα – Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τη ΔΑΟΕ

49χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού της βομβιστικής επίθεσης στις 23 Ιανουαρίου 2026, σε πολυτελή κατοικία Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη



Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τη ΔΑΟΕ (Δίωξη Εκβιαστών).



49χρονος με έναν 27χρονο νοίκιασαν το «επιχειρησιακό» λευκό όχημα στην Αρτέμιδα, στο όνομα του πρώτου. Διαχειρίστρια της εταιρείας ενοικίασης είναι η σύντροφος 47χρονου έγκλειστου στις φυλακές Μαλανδρίνου, ο οποίος φέρεται ως ένας από τους δύο ηθικούς αυτουργούς.











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Στις 22 Ιανουαρίου, ο 49χρονος πήγε στη Λευκάδα, χαρτογράφησε την περιοχή γύρω από τη βίλα και αποχώρησε προσωρινά με το πλοίο. Επέστρεψε τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου, για να τοποθετήσει τον





Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη δράση τουφερόμενου ως φυσικού αυτουργού τηςστις 23 Ιανουαρίου 2026, σε πολυτελή κατοικία Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τη(Δίωξη Εκβιαστών).Δύο ημέρες πριν την επίθεση, ομε έναννοίκιασαν το «επιχειρησιακό» λευκό όχημα στην Αρτέμιδα, στο όνομα του πρώτου. Διαχειρίστρια της εταιρείαςείναι η σύντροφος 47χρονου έγκλειστου στις φυλακές Μαλανδρίνου, ο οποίος φέρεται ως ένας από τους δύο ηθικούς αυτουργούς.Ο κρατούμενος είχε μεσολαβήσει τηλεφωνικά για τη μίσθωση, ενώ όταν το όχημα επιστράφηκε με φθορές, απείλησε τον 49χρονο μέσω ανοιχτής ακρόασης.Αργότερα, υποστήριξε πως έδρασε κατ' εντολή 31χρονου συγκρατούμενού του, επίσης κατηγορούμενου ως ηθικού αυτουργού.Στιςπήγε στηχαρτογράφησε την περιοχή γύρω από τη βίλα και αποχώρησε προσωρινά με το πλοίο. Επέστρεψε τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου, για να τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου μέσα από τα κελιά τους έδωσαν την εντολή σε έξι Έλληνες, ανάμεσά τους και μια γυναίκα, να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν επίθεση σε βάρος Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους καλοκαιρινούς μήνες είναι στην Ελλάδα. ​



Η επίθεση έγινε όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, οι συλληφθέντες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη βίλα του επιχειρηματία στην περιοχή κοντά στο Αγιοφύλλι. Ο επιστάτης διαπίστωσε ότι στο πίσω μπαλκόνι του σπιτιού υπήρχε ένας εκρηκτικός μηχανισμός, με τους δράστες να έχουν βάλει 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας με βραδύκαυστο φυτίλι.



Οι δύο έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν. Ο Έλληνας φερόμενος ως ηθικός αυτουργός απασχολεί τις Αρχές από το 2015, ενώ μόνο το 2023 είχαν σχηματιστεί σε βάρος του πέντε διαφορετικές δικογραφίες για κλοπές, ναρκωτικά και ληστεία.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον Ιανουάριο του 2026 είχε εμπλακεί και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος σκληρού Αλβανού κακοποιού μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου. Ο δεύτερος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι αλβανικής καταγωγής και έχει επίσης κατηγορηθεί για κλοπές και ληστείες, ενώ το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει και κατηγορία για ανθρωποκτονία στην Αθήνα το 2025.