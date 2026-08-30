Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Νεκρός ηλικιωμένος στην Κρυοπηγή της Χαλκιδικής, καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του
Νεκρός ηλικιωμένος στην Κρυοπηγή της Χαλκιδικής, καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του
Τη ζωή του έχασε το Σάββατο ηλικιωμένος στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, πρόκειται για 84χρονο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου. Στο σημείο μετέβησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα. Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του.
Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου. Στο σημείο μετέβησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα. Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του.
Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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