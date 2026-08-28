Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, πολύ υψηλός κίνδυνος στην Αττική και 4 ακόμη περιοχές
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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι αρμόδιες αρχές, καθώς για αύριο, Σάββατο 29 Αυγούστου, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 5, σε περιοχές της Κρήτης, της Ρόδου και της Καρπάθου. Την ίδια ώρα, η Αττική και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
την Περιφέρεια Κρήτης
την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου
την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου
Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4) εντάσσονται:
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* η Περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων
* η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας
* οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας
* οι Κυκλάδες καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου και Κω
* η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.