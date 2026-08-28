Λευκάδα: Η βόμβα με τα 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας που είχαν βάλει στο σπίτι του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

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Το βαρύ ποινικό παρελθόν των δραστών

Είχε δεχθεί και ένοπλη επίθεση στη Βούλα

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας είχε δεχθεί νέα επίθεση λίγους μήνες αργότερα.

Τον Μάιο έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης στη Βούλα, με τους δράστες εκείνου του περιστατικού να παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστοι. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων.

Άγνωστο παραμένει και το κίνητρο της αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης στη Λευκάδα, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για το ποιο ήταν το υπόβαθρο της εντολής που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δόθηκε μέσα από τις φυλακές.